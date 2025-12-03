L'Inter torna subito in campo. Stasera al Meazza arriva il Venezia, per il primo impegno dei nerazzurri in Coppa Italia. Sarà occasione per dare spazio a chi finora ha giocato meno. Si legge infatti sul Corriere dello Sport:
I nerazzurri stasera attendono i lagunari per l'impegno che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia al Meazza
"Una serata di risposte. L’Inter debutta in Coppa Italia contro il Venezia, quinto in classifica in Serie B, ma con l’ambizione di tornare subito nella massima categoria. Sulla carta, quindi, una sfida agevole. Che, di conseguenza, diventa l’opportunità per impiegare chi ha giocato meno. Si tratta di capire, però, chi, questa occasione, riuscirà a giocarsela al meglio, lanciando al contempo un messaggio a Chivu. Che, da parte sua, non aspetta altro che ricevere segnali di un certo tipo. Insomma, da Martinez a Frattesi, passando per Luis Henrique e Diouf, fino ad arrivare ad Esposito, non mancano i motivi per dare un significato al match contro i veneti".
