L'Inter affronta il Verona con un ampio turnover in vista della semifinale di ritorno contro il Barcellona, ma non rinuncia alla lotta per lo scudetto. Inzaghi schiera una formazione profondamente rinnovata, con almeno 9-10 cambi rispetto al match del Montjuic.

"Il tecnico nerazzurro sa che per lo scudetto, da adesso in poi, le carte le dà Antonio Conte, ma vuole portare comunque il duello fino all’ultima stoccata, prevista in pedana nel weekend del 25 maggio. La finale di Champions di Monaco è l’obiettivo supremo e sublime di questa stagione. Il tecnico è pronto a cambiarne almeno 9, se non 10, rispetto alla battaglia di Montjuic, ma l’energia che nel gruppo ha scatenato quel 3-3 in terra catalana può nutrire anche il rilancio in campionato".