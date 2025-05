Turn over ragionato contro il Verona per dare ai titolari della gara col Barcellona il tempo di recuperare. Inzaghi non ha molta scelta, deve affidarsi anche alle seconde linee nella gara di Serie A. "Non ha mai potuto farlo in questa stagione nella quale tutti hanno dovuto pensare a tutto e ad essere competitivi sempre e comunque. Complici gli infortuni titolari e riserve si sono mescolati e si è sempre dovuto pensare, anche se in minima parte alla partita successiva. Ora l'Inter può e deve pensare a una cosa sola, ma il Barcellona è così ingombrante come pensiero così difficile da affrontare che serve qualche giorno in più. Per prenderselo non c'è altro modo che cambiarne nove su undici rispetto alla formazione che ha affrontato i blaugrana e che giocherà la prossima sfida di CL al netto dell'assenza di Lautaro che si è messo in testa di recuperare in cinque giorni, o almeno provarci", scrive il quotidiano Libero.

Thuram e Dumfries

Così spazio a Correa e Arnautovic in avanti, in mezzo sicuro Asllani data la squalifica di Calhanoglu con Frattesi e Zielinski, a sinistra Zalewski e a destra Darmian. Lui che dovrà sostituire Dumfries, il giocatore che ha segnato la doppietta al Barcellona. "L'olandese volante che tanti interisti non hanno saputo apprezzare per il paragone con Hakimi, ora è un idolo. Il motivo non è tanto il rendimento di questa stagione comunque clamoroso, 10 gol e 4 assist in totale, ma quanto per le difficoltà riscontrate senza di lui. Si sono resi conto del suo valore durante la sua assenza. Non è un caso che l'Inter sia crollata quando sono mancati contemporaneamente lui e Thuram. Pur non essendo al top, si è visto al Barcellona: sono l'alternativa al classico gioco di palleggio e rotazioni di Inzaghi per risalire il campo. Senza di loro l'Inter deve per forza giocare da Inter, cosa che non le riesce più perché mancano le energie. Con loro può giocare in maniera diversa. Ed è ciò che fa soffrire il Barcellona".