L'Inter scenderà in campo nuovamente sabato sera contro il Verona: previsto ampio turnover in ottica ritorno col Barcellona

L'Inter è già rientrata nella notte a Milano, partendo da Barcellona subito dopo la partita. I nerazzurri sono già concentrati sull'importante partita di campionato contro il Verona per cercare di restare a contatto col Napoli, impegnato a Lecce sabato pomeriggio.

"Ieri mattina, dopo un colloquio con Thuram, sono caduti gli ultimi dubbi. Simone puntava sul francese e lo voleva in campo dal primo minuto con il Barça. Thuram sabato riposerà e vedremo come verrà gestito il turnover verso il Verona. Potrebbe valere lo stesso tipo di ragionamento per Dumfries e Dimarco", commenta il Corriere dello Sport che poi aggiunge: "Scontati gli ingressi di Arnautovic, Darmian e Carlos Augusto, ma nella formazione titolare dovrebbero entrare anche De Vrij, Frattesi e forse uno tra Zielinski e Asllani".