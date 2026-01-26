Torna ad allenarsi oggi l'Inter di Cristian Chivu. Ad Appiano Gentile sarà il momento delle prime prove tattiche in vista della gara di Dortmund. Presto per ipotizzare una formazione, ma TuttoSport si sofferma in particolare su un tema. Si legge infatti sul quotidiano:
TS – Inter, tentazione Pio Esposito a Dortmund per due motivi
"Molte scelte di formazione di Cristian Chivu per la sfida di mercoledì col Borussia a Dortmund, dove l’Inter si giocherà le ultime residue chance di arrivare fra le magnifiche otto della classifica del gruppone di Champions, sembrano già fatte. C’è un però e si chiama Pio Esposito.
Una parte consistente del popolo nerazzurro spinge per un maggiore utilizzo del prodotto del vivaio che, nelle ultime settimane, ha cominciato a trovare con maggiore continuità la via del gol (Lecce e Pisa), mostrando di trovarsi a meraviglia sia nei meccanismi della squadra, sia come partner di Lautaro Martinez. C’è anche un altro motivo però che potrebbe indurre in tentazione Chivu, non di secondaria importanza, considerando che l’Inter avrà bisogno di vincere per sperare e comunque garantirsi la gara di ritorno dei playoff in casa: con Pio Esposito titolare, la squadra nerazzurra in questa stagione ha ottenuto 10 successi in altrettante partite. Con Pio, dunque, si vince".
