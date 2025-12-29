"La vetta del campionato è una specie di palestra di roccia, sulla quale l’Inter si arrampica con qualche brivido (il gol sbagliato nel finale di Samardzic è clamoroso), mettendo però il piede al posto giusto, con la Pi-La che illumina il percorso. Il capo cordata è sempre lui, Lautaro, che prima di metà ripresa pianta il bandierone interista in cima a una partita dominata in modo un po’ scolastico nel primo tempo e poi vinta quando l’Atalanta cambia marcia per giocarsela. Il 30° gol dell’argentino nel 2025 nasce da una topica impensabile di Djimsiti, che sbaglia passaggio e serve Esposito: l’azzurro, al primo pallone toccato, confeziona un assist coi tempi perfetti per Lautaro, che di esterno sinistro non sbaglia e risponde a Hojlund e Nkunku", scrive il Corriere della Sera.