Grande prova dell'Inter che si aggiudica una sfida importante e torna prima in classifica. C'è il marchio di Chivu sulla vittoria
Grande prova dell'Inter che si aggiudica una sfida importante e torna prima in classifica. C'è il marchio di Chivu sulla vittoria

"Non che Allegri e Conte potessero permettersi di perdere punti contro Verona e Cremonese, ma attorno a Chivu qualche ombra in più s’era allungata negli ultimi tempi. Fallire contro l’Atalanta, dopo l’uscita ai rigori di Riad, avrebbe complicato capodanno e dintorni. Bella la risposta dell’Inter: ha cercato di più il successo nel primo tempo e l’ha poi difeso in tutti i modi dal ritorno aggressivo dell’Atalanta. Che si tratti di intuizione o semplice buona sorte — propendiamo per una via di mezzo — Chivu è stato anche decisivo: subito dopo aver sostituito Thuram con Esposito, è stato proprio il nuovo entrato a trovarsi sulla linea dello sciagurato passaggio orizzontale di Djimsiti. Palla a Lautaro e gol numero centosessantasei con l’Inter (Boninsegna è sempre più vicino). E naturalmente un sentito ringraziamento a Samardzic che, quasi allo scadere, s’è divorato il rigore in movimento dell’uno a uno. Ma contro Palladino non sarà facile per nessuno", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Nella fuga della tre di testa sono i centravanti a prendersi la prima pagina. Lautaro è uno dei soliti noti. Hojlund entrerà presto nel club. Nkunku è quello che non ti aspettavi. Il francese era in bilico, fino a ieri un gol in Coppa Italia, il Milan ha già preso Fullkrug, e all’improvviso ecco i due gol al Verona da tempo non più fatale. Due gol che possono cambiare il mercato di Cardinale, anche perché i quasi quaranta milioni spesi per il centravanti che non segnava mai sarebbero a rischio minusvalenza. Due gol che non servono soltanto a consolidare la classifica e allontanare il fantasma dei punti sprecati contro piccole e medie. C’è di più. La mozione degli affetti in campo, Allegri che designa rigorista Nkunku contro ogni logica, Modric e Pulisic che rassicurano il compagno prima del tiro,infine gli abbracci da Cuore dopo la rete: c’è un gruppo, non un’ammucchiata di solisti, e alla lunga questo conta", aggiunge il quotidiano.

