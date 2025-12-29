"Non che Allegri e Conte potessero permettersi di perdere punti contro Verona e Cremonese, ma attorno a Chivu qualche ombra in più s’era allungata negli ultimi tempi. Fallire contro l’Atalanta, dopo l’uscita ai rigori di Riad, avrebbe complicato capodanno e dintorni. Bella la risposta dell’Inter: ha cercato di più il successo nel primo tempo e l’ha poi difeso in tutti i modi dal ritorno aggressivo dell’Atalanta. Che si tratti di intuizione o semplice buona sorte — propendiamo per una via di mezzo — Chivu è stato anche decisivo: subito dopo aver sostituito Thuram con Esposito, è stato proprio il nuovo entrato a trovarsi sulla linea dello sciagurato passaggio orizzontale di Djimsiti. Palla a Lautaro e gol numero centosessantasei con l’Inter (Boninsegna è sempre più vicino). E naturalmente un sentito ringraziamento a Samardzic che, quasi allo scadere, s’è divorato il rigore in movimento dell’uno a uno. Ma contro Palladino non sarà facile per nessuno", scrive La Gazzetta dello Sport.