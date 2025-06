"Un’Inter che a Bergamo ha stravinto, giocando la miglior partita del suo campionato, mettendo il punto esclamativo all’ultimo scontro diretto di stagione, dopo i troppi black-out in quelli che l’avevano preceduto. Un bravo va detto soprattutto a Inzaghi per come ha preparato la gara. Due le mosse che hanno dato scacco a Gasp, che nell’interista da sempre trova la sua kryptonite: Barella “guastatore” su tutto il fronte di un centrocampo, dove Calhanoglu e Mkhitaryan hanno passeggiato sugli avversari, e la ThuLa piazzata in verticale in un 3-5-1-1 dove Lautaro accorciava verso i centrocampisti, mentre Thuram partiva a razzo negli spazi".