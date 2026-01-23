Il croato a sua volta è desideroso di tornare in nerazzurro nei prossimi giorni

Daniele Vitiello Redattore/inviato 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 08:46)

Ivan Perisic è il nome scelto dall'Inter per mettere una toppa a destra. Un giocatore che conosce club e campionato e dà ancora grandi garanzie dal punto di vista fisico. Ne parla anche il Corriere dello Sport di oggi:

"Oaktree ha già dato il via libera, anche con l'obiettivo di rinforzare la rosa per centrare gli ottavi di Champions che in caso di passaggio ai playoff non sarebbero certo scontati. L'incontro tenutosi mercoledì in sede, dove era presente anche Chivu, è servito per allineare tutte le parti.

Con Perisic c'è un'intesa di massima e lui tornerebbe volentieri in Italia per inseguire nuovi obiettivi ad alti livelli. Toccherà anche al diretto interessato spingere con il suo attuale club per essere lasciato andare verso l’Italia. L’Inter ha bisogno del giocatore in qualità di jolly e il piano per lui sarebbe quello di colmare il vuoto a destra, nato dall’infortunio di Dumfries, ma anche di giocare a sinistra per far rifiatare Dimarco e lasciare Carlos Augusto come vice Bastoni in difesa. L’Inter non ha particolari preoccupazioni per la sua età (37 anni il prossimo 2 febbraio), viste le garanzie offerte da Perisic sul piano fisico e la capacità di essere ancora competitivo in un ruolo molto dispendioso".