Non doveva andare così. L'Inter sperava di potersi concedere almeno un ultimo valzer in campo internazionale quest'anno, scavallando i playoff fino a giungere agli ottavi di finale. Aveva tutti i mezzi a disposizione per riuscirci, ma stavolta ha steccato. Del peso dell'eliminazione discute Repubblica in edicola oggi:
Repubblica – Inter viziata dal quadriennio Inzaghi: l’eliminazione ha due effetti
Il focus dal quotidiano sul peso specifico delle due serate storte in campo internazionale dopo le soddisfazioni di questi anni
"Viziati dal quadriennio di Simone Inzaghi, proprietari e dirigenti dell'Inter avevano messo in conto di arrivare almeno agli ottavi di Champions League. Il budget per la prossima stagione teneva infatti conto della qualificazione alla fase a eliminazione diretta, mancata clamorosamente. La doppia sconfitta contro il Bodø/Glimt ha avuto un doppio effetto. Da un lato, la stagione europea si è incagliata nei ghiacci dell'Artico. Dall'altro, i conti sono da rifare — al ribasso, di una ventina di milioni — rispetto alle previsioni".
