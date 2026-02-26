Non doveva andare così. L'Inter sperava di potersi concedere almeno un ultimo valzer in campo internazionale quest'anno, scavallando i playoff fino a giungere agli ottavi di finale. Aveva tutti i mezzi a disposizione per riuscirci, ma stavolta ha steccato. Del peso dell'eliminazione discute Repubblica in edicola oggi:

"Viziati dal quadriennio di Simone Inzaghi, proprietari e dirigenti dell'Inter avevano messo in conto di arrivare almeno agli ottavi di Champions League. Il budget per la prossima stagione teneva infatti conto della qualificazione alla fase a eliminazione diretta, mancata clamorosamente. La doppia sconfitta contro il Bodø/Glimt ha avuto un doppio effetto. Da un lato, la stagione europea si è incagliata nei ghiacci dell'Artico. Dall'altro, i conti sono da rifare — al ribasso, di una ventina di milioni — rispetto alle previsioni".