Inter, questo non è il vero Barella: numeri allarmanti. “Per certi versi ricorda…”

L'analisi di Tuttosport sul rendimento di Nicolò Barella: il vicecapitano interista ha chiuso la Champions con 0 gol e 0 assist

Matteo Pifferi Redattore 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 12:16)

"Appiano Gentile, abbiamo un problema. Nicolò Barella che vola in area, accentuando un contatto che mai avrebbe potuto portare al calcio di rigore, è l’immagine - molto trafficata sui social network - dell’Inter che non riesce a tenere il passo del Bodø/Glimt e saluta la Champions League perdendo, anche in casa dopo il ko al Circolo Polare Artico, con una squadra che negli ultimi tre mesi ha giocato quattro partite". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al rendimento, al di sotto delle attese, di Barella.

"Trascinatore dell’Inter di Simone Inzaghi negli anni dei sogni di gloria europei, martedì sera portava sul braccio la fascia da capitano per l’assenza di Lautaro. Ha pesato, ma non nel senso giusto: dei tanti big che hanno tradito l’Inter in una serata alla quale, se non l’impresa, San Siro chiedeva almeno di salvare la faccia, l’ex Cagliari è uno di quelli che ha deluso di più. Nulla di troppo nuovo sotto il sole, considerato che è l’intera stagione di Barella a destare più di una perplessità. Non soltanto in casa Inter", aggiunge poi il quotidiano.

Barella ha chiuso la Champions League con 0 gol e 0 assist mentre in campionato è fermo ad una sola rete. "Non che il suo rendimento si possa giudicare soltanto dai numeri offensivi, ma la sensazione di appannamento era forte anche prima della brutta uscita con i norvegesi, e non basta certo il recente infortunio, da cui ha pienamente recuperato, a giustificarla. Per certi versi, la stagione di Barella ricorda un po’ il finale di Federico Dimarco, oggi in grande spolvero, in quella scorsa: spesso sottotono, lontano dal giocatore dominante visto in altri frangenti. A seguire il tutto con una certa preoccupazione, anche il commissario tecnico Gennaro Gattuso", racconta Tuttosport ad un mese dal playoff con l'Irlanda del Nord.