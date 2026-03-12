FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Zielinski ora è una garanzia: probabilmente avrà avuto un peso il fatto che…

news

Inter, Zielinski ora è una garanzia: probabilmente avrà avuto un peso il fatto che…

Inter, Zielinski ora è una garanzia: probabilmente avrà avuto un peso il fatto che… - immagine 1
Oggi per l’Inter rappresenta una garanzia. Merito di chi ha saputo rigenerarlo e trovare la chiave per farlo calare definitivamente nel contesto nerazzurro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

"L’obiettivo a breve termine dell’Inter è arrivare alla sosta con sei punti nelle due partite insidiose contro Atalanta e Fiorentina. Molto probabile che in entrambe le circostanze le chiavi del centrocampo siano affidate ancora a Piotr Zielinski, finito in cabina di regia più volte del previsto in stagione, considerando i diversi stop di Calhanoglu". Così il Corriere dello Sport nel suo focus sull'ottima stagione sin qui del centrocampista polacco, completamente ritrovatosi sotto la gestione di Cristian Chivu.

Inter, Zielinski ora è una garanzia: probabilmente avrà avuto un peso il fatto che…- immagine 2
Getty Images

Si legge: "L’exploit del polacco in quel ruolo ha fatto sostanzialmente le fortune di Cristian Chivu, che altrimenti sarebbe rimasto sprovvisto di uno specialista da piazzare davanti alla difesa. Zielinski, che continua a considerarsi un interno di centrocampo e a preferire compiti diversi, si è calato con maggiore disponibilità del passato in un ruolo non suo e questo evidentemente ha inciso anche sul rendimento. Inzaghi aveva provato a collocarlo lì in alcune circostanze, ma non aveva ricevuto lo stesso tipo di risposte arrivate nel recente passato.

Inter, Zielinski ora è una garanzia: probabilmente avrà avuto un peso il fatto che…- immagine 3
Getty Images

Il maggior feeling con il rumeno avrà probabilmente il suo peso, permettendogli di ritrovare serenità, ma ancor di più sono servite forma fisica e continuità che l’anno scorso non aveva mai raggiunto a causa dei numerosi infortuni che hanno complicato la stagione fin dalle primissime battute. Oggi per l’Inter rappresenta una garanzia. Merito di chi ha saputo rigenerarlo e trovare la chiave per farlo calare definitivamente nel contesto nerazzurro. L’ex Napoli è diventato arma in più anche per le qualità balistiche e per il contributo in fase realizzativa di cui finalmente può beneficiare la squadra. Basta il confronto tra i gol fatti per capire quanto sia netto il cambio di passo: quest'anno ha segnato già sei reti, di cui appena una su calcio di rigore, mentre nella passata stagione si era fermato a quota due, entrambe dal dischetto e oltretutto nella stessa partita".

Leggi anche
Inter, basta 3-5-2: si cambia! Chivu vuole Goretzka per passare a giocare con il…
Giornale – Inter, il primato spiegato in tre modi: ecco chi sono i punti cardine

© RIPRODUZIONE RISERVATA