Si legge: "L’exploit del polacco in quel ruolo ha fatto sostanzialmente le fortune di Cristian Chivu, che altrimenti sarebbe rimasto sprovvisto di uno specialista da piazzare davanti alla difesa. Zielinski, che continua a considerarsi un interno di centrocampo e a preferire compiti diversi, si è calato con maggiore disponibilità del passato in un ruolo non suo e questo evidentemente ha inciso anche sul rendimento. Inzaghi aveva provato a collocarlo lì in alcune circostanze, ma non aveva ricevuto lo stesso tipo di risposte arrivate nel recente passato.

Il maggior feeling con il rumeno avrà probabilmente il suo peso, permettendogli di ritrovare serenità, ma ancor di più sono servite forma fisica e continuità che l’anno scorso non aveva mai raggiunto a causa dei numerosi infortuni che hanno complicato la stagione fin dalle primissime battute. Oggi per l’Inter rappresenta una garanzia. Merito di chi ha saputo rigenerarlo e trovare la chiave per farlo calare definitivamente nel contesto nerazzurro. L’ex Napoli è diventato arma in più anche per le qualità balistiche e per il contributo in fase realizzativa di cui finalmente può beneficiare la squadra. Basta il confronto tra i gol fatti per capire quanto sia netto il cambio di passo: quest'anno ha segnato già sei reti, di cui appena una su calcio di rigore, mentre nella passata stagione si era fermato a quota due, entrambe dal dischetto e oltretutto nella stessa partita".