Cristian Chivu vuole il cambiamento all'Inter: basta con il 3-5-2, il tecnico vuole costruire il suo gioco del futuro con una mediana a quattro e due trequartisti dietro la punta. E per farlo ha indicato Leon Goretzka come il colpo da mettere a segno. Spiega Tuttosport: "I motori tedeschi sono da sempre sinonimo di potenza e affidabilità. L’Inter, per il futuro, pensa a un quattro cilindri. Sin dal suo arrivo, Cristian Chivu ha immaginato una variazione sullo spartito tattico degli ultimi anni, quel 3-5-2 che garantisce solidità e coralità, ma che spesso soffoca la fantasia dei singoli. Il progetto, finora accantonato, tornerà d’attualità con il mercato. Rivedere la difesa a tre, però, è fuori luogo: stravolgerebbe uno dei punti di forza della squadra, la catena sinistra di Bastoni e Dimarco.

Ma anche il mercato vuole la sua parte e nel finale è entrato Leon Goretzka: non che i due siano andati alla New Balance Arena per lui - peraltro nelle precedenti gare di Champions aveva giocato solo scampoli di gara - ma il centrocampista stuzzica viale della Liberazione. Classe ’95, saluterà il Bayern a fine stagione a parametro zero. Lo ha annunciato lui stesso di recente - «Voglio giocare ad alto livello all’estero» - ed è per questo che il suo impiego da parte di Vincent Kompany si è rarefatto. Degli approcci tra il suo entourage e la dirigenza interista ci sono già stati". La concorrenza, però, è ampia.