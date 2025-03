Le condizioni di Thuram — Inzaghi lunedì aveva spiegato come Thuram stesse «combattendo da un mese con un problema che non lo fa allenare come prima, sta giocando con antidolorifici e infiltrazioni. Mi piacerebbe fargli fare un lavoro fisico - aveva sottolineato il tecnico nerazzurro -, vorrebbe dire che sta bene». Il diretto interessato, che si era fatto male alla caviglia sinistra nelle due gare contro la Fiorentina del 6 e 10 febbraio, dopo la partita col Feyenoord aveva ammesso: «La caviglia mi dà un po’ di fastidio da un mese, sto provando a giocarci sopra. A volte mi fa un po' più male, a volte va meglio, ma non sono ancora al 100%». Probabilmente se Thuram non avesse giocato contro gli olandesi qualcosa sarebbe potuto cambiare, però ad Appiano Gentile hanno la speranza che Deschamps gestisca al meglio il proprio centravanti che comunque domenica sera giocherà da titolare a Bergamo nel big match contro l’Atalanta.

La spiegazione del ct — Il ct francese - che ha richiamato in nazionale dopo sei mesi anche Mbappé («sarà il capitano», le parole dell’allenatore») - ieri ha parlato della situazione di Thuram, concetti che dovrebbero far piacere a Inzaghi: «Ho convocato 24 giocatori (anziché i consueti 23, n.d.r.) perché c’è il rischio di squalifiche e anche la situazione legata a Thuram». Insomma, l’attaccante verrà valutato e potrebbe anche essere utilizzato part-time considerando pure la presenza fra i convocati, oltre a Mbappé, di Dembelé, Kolo Muani, Olise, Barcola e Doue. L'abbondanza in attacco c'è e Thuram, va ricordato, nelle gerarchie di Deschamps non è un punto fermo, visto che nelle sei gare di Nations fra settembre e novembre ne ha giocate solamente due da titolare.

Occhio a Dimarco — Andrà con la Francia anche Pavard che in queste 48 ore che separano l'Inter dalla trasferta di Bergamo si giocherà il posto da titolare contro l'Atalanta con Bisseck. Al momento è l'unico dubbio di Inzaghi che dovrà decidere fra l'esperienza e l'acume tattico del francese o l'esuberanza fisica del tedesco che in questo momento sta indubbiamente meglio. Tant'è che ieri Nagelsmann lo ha convocato per la prima volta nella nazionale maggiore della Germania che affronterà proprio l'Italia la prossima settimana. Una doppia sfida che - meglio usare il condizionale - non dovrebbe vedere la presenza di Dimarco. Oggi Spalletti scioglierà i dubbi sulla presenza del terzino, fermo dal primo marzo per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra rimediato a Napoli. Dimarco ieri si è allenato ancora a parte e a Bergamo non ci sarà, anche se ha provato a recuperare. La prossima settimana potrebbe essere pronto per l'Italia? Difficile, per questo l'Inter oggi si aspetta che non venga chiamato, a differenza di Bastoni, Barella e Frattesi”, si legge.