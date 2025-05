"L’obiettivo per l’Inter è uno solo, nemmeno banale visto la consistenza e le ambizioni della squadra di Baroni in piena corsa per un posto tra le prime quattro: vincere le due partite che restano e sperare in un altro passo falso della truppa di Conte. Dopo la Lazio, l’Inter è attesa dall’ultima trasferta a Como, a due passi da Appiano, non certo una passeggiata in riva al lago. Però, vada come vada — compresa l’ipotesi dello spareggio per lo scudetto — ha tutta l’intenzione di tenere alti i giri del motore, per prepararsi ad affrontare Donnarumma, Dembelé, Fabian Ruiz e soci, che dopo l’Auxerre affrontato ieri avranno una sola prova generale anti Inter sabato prossimo, in finale di Coppa di Francia contro il Reims, attualmente 14° su 18 squadre. Non è esattamente la stessa marcia di avvicinamento dei nerazzurri, considerato che sette uomini chiave di Luis Enrique hanno goduto anche di sei giorni di vacanza dopo la semifinale di Champions. Ma non è detto che sia per forza un vantaggio spendibile a Monaco per il Psg", scrive il Corriere della Sera.