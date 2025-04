L'Inter ha sofferto in casa del Bayern , ma poi ha vinto col gioco. Si è abbassata per non concedere la profondità ai tedeschi, ma ha risposto colpo su colpo tenendo il pallone nei piedi. Costruendo ogni azione con la palla a terra.

"Due gol in casa del Bayern costruiti partendo dai piedi di Sommer. Il secondo, poi, quando l'Allianz con la birra in mano festeggiava Muller e spingeva tutto in piedi verso il 2-1. Magari si saranno stupiti nel vedere una squadra italiana che sa difendersi senza fare le barricate. Sa abbassarsi, certo, perché concedere campo e metri a uno come Olise - e mica solo lui - equivale a suicidarsi. Ma allo stesso tempo tutti in casa Inter sapevano che per contrastare il Bayern ci sarebbe stato bisogno di personalità nelle uscite dal basso, di giocare il pallone anche in zone calde per arrivare dall'altra parte", spiega La Gazzetta dello Sport.