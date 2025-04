La squadra è rimasta in ritiro alla Pinetina e il tecnico approfitterà della rifinitura di questa mattina per rivedere, limare, magari ritoccare quanto provato nell’allenamento di ieri pomeriggio, ma l’orientamento è chiaro. Inzaghi attingerà a una buona dose di rotazioni, con avvicendamenti corposi che rispetto alla serata dell’Allianz Arena potranno arrivare fino a 5 o 6 e toccheranno tutti i reparti. Dal centro della difesa, dove a guidare tornerà De Vrij – Acerbi rifiata in vista del secondo round di mercoledì con Kane -, fino all’attacco. Arnautovic si gioca un posto con Correa ma è più avanti del Tucu per affiancare Lautaro. Ecco, il capitano pare non conoscere sosta. Mentre il gemello Thuram riposerà in panchina dopo averne giocate sei di fila da titolare, Lautaro si prepara al suo personalissimo tour de force che lo vedrà con molte probabilità in campo oggi contro il Cagliari, e poi ancora con Bayern, Bologna e Milan in Coppa Italia", scrive La Gazzetta dello Sport.

Inzaghi lo ha gestito con parsimonia dopo l’infortunio che gli aveva fatto saltare Udinese e derby di andata, adesso sa che può contare su di lui: magari continuando a dosarne il minutaggio come era successo a Parma — dove tuttavia l’Inter aveva fatalmente subìto il 2-2 poco dopo l’uscita del suo capitano — ma senza rinunciare alla sua energia e al suo fiuto del gol. La novità, piuttosto, sta nel fatto che il parco attaccanti oggi si ripopolerà di tutti gli elementi: Taremi ha smaltito i problemi che lo avevano fermato nelle ultime gare e oggi tornerà a disposizione. L’iraniano si è unito al gruppo ieri, mentre Dimarco lo aveva anticipato di un giorno. Inzaghi è seriamente tentato di schierarlo dall’inizio già oggi, per attrezzarlo di minuti e ritmo gara e ripresentarlo tirato a lucido mercoledì sera nel ritorno dei quarti di Champions contro il Bayern. Il tecnico scioglierà le riserve in giornata, ma una cosa è sicura: da titolare o da subentrato, Dimarco metterà benzina nelle gambe per la grande notte di Coppa. Sulla destra potrebbe toccare a Zalewski, fin qui ottimo rincalzo ma mai utilizzato dal primo minuto: il polacco può far rifiatare Darmian.

"La certezza si chiama Barella. Assente per squalifica a Parma, l’azzurro è il più fresco in mezzo — e anche il più brillante, vedi prestazione monumentale in Germania — e per questo è destinato a guidare anche oggi, con Frattesi in campo per Mkhitaryan. Resta da scegliere il play e qui non c’è coperta di Linus che tenga: per un film da scudetto serve la regia di Calhanoglu, con l’Asllani di Parma si rischia il flop...", chiude Gazzetta.