Manca ancora tanto prima dello scontro diretto col Napoli. Sarà fondamentale per l'Inter mantenere il contatto con la vetta, non abbassare la concentrazione rimanere vicina alla squadra di Conte senza perdere punti per strada. Per questo Inzaghi ha voluto parlare chiaramente alla squadra in vista della delicata trasferta di Firenze che potrebbe riportare i nerazzurri al primo posto.