Gli ultimi errori arbitrali che hanno penalizzato l'Inter non sono andati giù a Simone Inzaghi, che ha voluto rimarcare questi episodi nella conferenza stampa al termine del derby pareggiato contro il Milan. Tuttosport evidenzia questa faccenda: "I retropensieri ora li ha Inzaghi. Il quaderno delle lamentele nerazzurre era pronto nel cassetto e l'allenatore lo ha tirato fuori dopo il mancato rigore concesso nel derby per il contatto tra Pavlovic e Thuram (punta del piede destro sul polpaccio sinistro dell'interista). E il fatto che nella maggior parte dei casi si tratti di episodi in cui l'Inter ha vinto (o addirittura stravinto, come a Lecce), poco importa a latitudini nerazzurre. L'intenzione - in vista di un mese decisivo nella lotta scudetto, con tapponi dolomitici a Torino per affrontare la Juve quindi a Napoli per lo scontro diretto - è quella di evidenziare come l'Inter ultimamente si senta fortemente in debito nelle decisioni arbitrali".