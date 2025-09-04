"Vecchio lui? Secondo la carta d’identità probabilmente sì: di solito i 37 anni per un calciatore sono un’età da pensione. Ma quattro mesi fa, il 6 maggio, era stato proprio Francesco Acerbi a regalare all’Inter una delle notti indimenticabili della sua storia con quel gol al 93’ della semifinale di ritorno con il Barcellona. E sempre Acerbi ha dimostrato più volte di essere il difensore più affidabile dell’Inter, quello che vede il pericolo prima degli altri, quello che non si dimentica di marcare, anzi si diverte a farlo. Certo, ogni anno che passa Francesco va gestito meglio e di più, per evitare che gli acciacchi ne compromettano la disponibilità nei momenti decisivi della stagione. Ma chi, dopo la disfatta nella finale di Champions contro il Psg, pensava che l’Inter avrebbe cercato e trovato un sostituto si è dovuto ricredere: Acerbi è ancora lì, a comandare la difesa. E non ha nessuna intenzione di mollare", scrive La Gazzetta dello Sport.