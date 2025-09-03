Francesco Acerbi ha deciso di affidare la sua storia personale e calcistica alle pagine di un libro. Il difensore dell'Inter ne ha annunciato l'uscita oggi. Queste le date da ricordare: il 16 settembre l'autobiografia arriverà in tutte le librerie e il 22 settembre il giocatore presenterà la sua fatica "letteraria" nella Libreria Rizzoli di Milano.
Nel libro di Francesco Acerbi c'è anche lo zampino di Zazzaroni: "Ora mi rendo conto che…"
Nel libro di Francesco Acerbi c’è anche lo zampino di Zazzaroni: “Ora mi rendo conto che…”
Il post ironico sui social
C'è naturalmente grande curiosità nei tifosi nerazzurri per ciò che Acerbi racconterà in questo libro, che vede coinvolto anche Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport ha annunciato con un post l'apporto dato al lavoro di Francesco: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Zazzaroni ha concluso ironizzando sulla reazione che si aspetta da follower e tifosi.
