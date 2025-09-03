Francesco Acerbi ha deciso di affidare la sua storia personale e calcistica alle pagine di un libro. Il difensore dell'Inter ne ha annunciato l'uscita oggi. Queste le date da ricordare: il 16 settembre l'autobiografia arriverà in tutte le librerie e il 22 settembre il giocatore presenterà la sua fatica "letteraria" nella Libreria Rizzoli di Milano.