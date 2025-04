Prosegue il duello a distanza tra Inter e Napoli. Una sfida che, in questa giornata, potrà contare su una particolare similitudine: entrambe le squadre saranno prive dei rispettivi allenatori. Un fattore che non per forza dovrà essere uno svantaggio, come prova a spiegare La Gazzetta dello Sport: "Squalificato Simone Inzaghi e squalificato Antonio Conte. L'allenatore dell'Inter è stato sospeso per lo show in coda alla partita contro l'Udinese di domenica, e si è preso 5mila euro di multa. Il tecnico del Napoli era in diffida e il giallo contro il Milan gli è costato lo stop. La capolista e l'inseguitrice giocheranno la 31ª giornata con i secondi nell'area tecnica, Massimiliano Farris al posto di Inzaghi oggi a Parma e Cristian Stellini per Conte lunedì a Bologna".