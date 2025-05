La missione è la Baviera, ma Simone sta riflettendo davvero sul domani, assieme alla famiglia che avrà una parte importante in questa scelta. Cerca una risposta alla domanda delle domande: è meglio o no continuare con la squadra che in un quadriennio ha portato a giocarsi due volte l’ultimo atto della Coppa dei sogni? Il risultato della finale con il Psg lo aiuterà a fare chiarezza, ma un peso lo avrà anche il deposito di monete d’oro in cui l’Al Hilal vuole farlo nuotare: l’offerta saudita da 50 milioni in due anni è una vertigine, impossibile non tenerla in considerazione. Altrettanto importante, però, sarà quello che accadrà a ruota, di ritorno da Monaco di Baviera: un faccia a faccia con la società a fine stagione e prima del Mondiale per Club per tirare le somme, dal punto di vista tecnico ed economico. Bisognerà capire se i pianeti sono ancora allineati, quattro stagioni così intense possono produrre scossoni.