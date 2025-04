Ancora una volta Simone Inzaghi ci ha messo lo zampino: il tecnico dell'inter ha guidato i suoi verso l'impresa contro il Bayern Monaco, regalando uno spettacolo nello spettacolo con le sue ormai proverbiali mosse da stratega. Ma non solo, come scrive Tuttosport: "Avesse potuto essere in campo lui, Simone Inzaghi sarebbe stato scatenato come l'Inter della ripresa. In realtà il Demone, già evocato dallo stesso allenatore nel pre partita - «Speriamo di vederlo», aveva detto nell'intervista a Prime Video tirando fuori un mezzo sorriso di chi la sa lunga - si è impossessato di Inzaghi una prima volta quando nell'area del Bayern c'è stato il contatto tra Goretzka e Thuram. Il tecnico interista reclamava un rigore, l'arbitro è stato di diverso avviso".

"Vabbè: ma anche ogni volta in cui uno dei suoi ragazzi non era proprio nella posizione in cui avrebbe voluto vederlo l'allenatore, ecco che l'infervoramento per richiamare tutti all'ordine scattava automatico. All'intervallo ha chiesto alla sua Inter di mantenere di più il possesso palla, di non lasciar giocare troppo il Bayern. Il gol di Kane lo ha fatto entrare in modalità risparmio energetico giusto quei pochi minuti necessari a sprigionare la variante Demone all'ennesima potenza all'1-1 di Lautaro. E poi, se si potesse fare un paragone con un anime giapponese, Inzaghi ha sfoderato pure la versione Demone Super Sayan".