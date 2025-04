Il tecnico dell'Inter ha parlato in conferenza stampa al termine della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League

L'Inter è in semifinale di Champions League. Battuto il Bayern a Monaco, pareggio a San Siro. Ora nel prossimo turno troverà il Barcellona di Flick. Al termine della partita del Meazza il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza:

"Serate che rimarranno dentro a tutti noi. Due grandissime partite, è stato meraviglioso e ti ripaga di tute le giornate passate per preparare queste partite. Ho la fortuna di avere grandi uomini altrimenti partite come stasera o a Monaco non riesci a farlo. Sono molto fortunato".