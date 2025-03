Felice Inzaghi in conferenza stampa, il tecnico vuole andare avanti in tutte le competizione e non lo nasconde

Andrea Della Sala Redattore 6 marzo 2025 (modifica il 6 marzo 2025 | 08:58)

L'Inter si prende i primi 90' col Feyenoord. Prestazione di sostanza, 2-0 in trasferta e ora si può guardare alla gara di ritorno con maggiore serenità, ma senza sottovalutarla. Felice Inzaghi in conferenza stampa, il tecnico vuole andare avanti in tutte le competizione e non lo nasconde.

"Dev’essere particolarmente stimolante, la sala stampa del De Kuip. Perché dopo il siparietto con De Vrij alla vigilia («attento al gradino, ci manca che ti fai male pure tu») Simone Inzaghi ne tira fuori un’altra. A chi gli chiede se l’Inter punta alla doppietta scudetto-Champions, lui accenna un no con la testa e con la mano fa il segno del tre: «No, non due vittorie, ne vogliamo tre». Rideva, Simone. Ma mica troppo. L’Inter ci crede davvero. E ha l’ambizione di volerci provare fino in fondo. Del resto, le settimane passano e le buone notizie si moltiplicano. Però, non dite all’allenatore nerazzurro che il quarto di finale è ormai cosa fatta", scrive La Gazzetta dello Sport