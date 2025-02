"Già nel 2023, quando l’Inter faticava in campionato e non aveva ancora preso il volo in Champions, Motta aveva fermato i nerazzurri col Bologna. Quel ko e quello successivo a La Spezia rappresentano le ultime due sconfitte di fila in trasferta per Inzaghi, che reduce dal blackout di Firenze non ha nessuna intenzione di rinverdire la statistica. I danni che ha fatto Zirkzee come regista offensivo sulla trequarti difensiva interista sono stati notevoli. E quella zona di campo, se Calhanoglu non c’è o non è al top, resta un punto debole".