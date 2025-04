"La squalifica rimediata contro l’Udinese gli ha tolto l’accesso al campo, ma ad Appiano, nei prossimi giorni, l’Inter lavorerà ancora sulla corsa. Al chilometro 46 siamo già oltre la maratona. «Le partite giocate sono nelle gambe dei ragazzi». Queste le parole di Farris, il vice di Inzaghi, ieri in panchina. I nerazzurri sono arrivati alla 46esima gara: 31 in campionato, dieci in Champions, tre in Coppa Italia e due in Supercoppa Italiana", aggiunge il quotidiano.