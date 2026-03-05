"Non a caso Lautaro Martinez per questa Inter è un giocatore imprescindibile e il bilancio della sua assenza è già pesante a due settimane dall’infortunio sul sintetico di Bodø. Prima che fosse sostituito in Norvegia, con lui in campo è andato a segno l’ultimo attaccante nerazzurro (Pio Esposito per il momentaneo pareggio) e poi per i compagni di reparto si è spenta la luce. Da allora si sono disputate 4 partite, l’Inter ha fatto 5 gol di cui ben 4 da calcio piazzato con un rigore e il tris sulla specialità della casa da calcio d’angolo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sul capitano nerazzurro.