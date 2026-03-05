"Non a caso Lautaro Martinez per questa Inter è un giocatore imprescindibile e il bilancio della sua assenza è già pesante a due settimane dall’infortunio sul sintetico di Bodø. Prima che fosse sostituito in Norvegia, con lui in campo è andato a segno l’ultimo attaccante nerazzurro (Pio Esposito per il momentaneo pareggio) e poi per i compagni di reparto si è spenta la luce. Da allora si sono disputate 4 partite, l’Inter ha fatto 5 gol di cui ben 4 da calcio piazzato con un rigore e il tris sulla specialità della casa da calcio d’angolo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sul capitano nerazzurro.
news
Inter, senza Lautaro segnano tutti di meno. “Come con Inzaghi, anche con Chivu…”
L'importanza di Lautaro nel contesto Inter non è certo una novità ma i numeri confermano come senza di lui la produzione offensiva della squadra sia calata. 5 gol in 4 partite e 0 gol dei tre attaccanti e Chivu si augura che domenica il trend possa invertirsi. "Come lo era già stato con Inzaghi, anche con il tecnico romeno l’apporto di Lautaro si è rivelato fondamentale in termini di reti (18 in 35 presenze) e anche a beneficio del gioco della squadra. Con lui in campo l’undici nerazzurro si esprime meglio, l’argentino cuce il gioco con il centrocampo, crea gli spazi necessari e poi riesce a essere chirurgico in area quando necessario. Non a caso gli altri tre attaccanti presenti in rosa con Lautaro legano molto bene, beneficiano della sua presenza.
Contro il Milan il popolo nerazzurro si aspetta che possa accendersi anche il tandem Pio Esposito-Thuram, ma l’assenza del capitano sarà comunque pesante dall’alto delle sue 9 reti siglate in carriera nei 21 derby disputati fin qui. Oltre a quello di Coppa Italia dell’anno scorso in semifinale, l’ultima stracittadina di campionato saltata dal Toro risale addirittura alla stagione 2019/20 per espulsione, seguita a quella dell’anno precedente quando era appena sbarcato in Italia", chiosa il CorSport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA