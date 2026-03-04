Il quotidiano mette in evidenza i numeri che parlano di un campionato a secco di gol da parte degli attaccanti con il giocatore nerazzurro (che ora è infortunato) unica eccezione

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 23:32)

Solo Lautaro Martinez ha superato quota 10. Il Giornale questa mattina sottolinea i pochi gol degli attaccanti in Serie A: "Arrivare in doppia cifra di gol in un campionato è bene o male la richiesta minima che si fa a un attaccante: un traguardo che non vuol dire nulla in sé, ma che tutto sommato è un certificato di qualità. La Serie A, in tal senso, è la peggiore d'Europa, a questo punto dell'annata sportiva: solo un calciatore, Lautaro Martinez, ha scollinato quota 10 dopo 27 giornate, due terzi di campionato. Con i suoi 14 gol guarda da lontano altri 4 colleghi fermi a 9: Nico Paz e Douvikas del Como, Hojlund del Napoli e Leao del Milan".

Negli altri campionati d'Europa sono tanti i giocatori già in doppia cifra: 8 in Inghilterra, 8 in Liga e in Francia 5, 9 in Germania. "Il Bayern Monaco da solo ne ha 3, 'drogando' un po' queste statistiche. In generale, anche scendendo di livello tra i vari campionati (Turchia, Belgio, Olanda, Portogallo, Scozia, Svizzera, Polonia), siamo sempre il fanalino di coda", scrive il quotidiano.

Che ripesca anche le cifre del passato della Serie A e spiega che è la prima volta nella storia del nostro campionato che si verifica questa cosa. "Come minimo dopo 27 giornate c'erano stati due calciatori in doppia cifra: e bisogna risalire alla stagione 1987-88, allo scudetto del Milan di Sacchi, per trovare solamente Maradona e Careca del Napoli a 14 e 12 gol rispettivamente. Insomma, non si è mai arrivati a una penuria del genere".

"Erano altri tempi, probabilmente altre difese, ma soprattutto gli attaccanti avevano un altro spessore, anche quelli delle squadre della media e bassa classifica. Un anno fa, però, sempre dopo la giornata 27, in doppia cifra erano in 6: Retegui, Kean, Thuram, Lookman, il solito Lautaro e Lucca. Tre di questi (Retegui, Lookman e Lucca) non sono più in Serie A, ma non è arrivato, numeri alla mano, nessuno di meglio", conclude il quotidiano.

(Fonte: Il Giornale)