Tattica e metodo

"La tattica? 3-5-2? Macché. 2-4-4 e via con Dimarco e Dumfries all'altezza di Thuram e Lautaro. Perché il calcio che propone Inzaghi è fluido davvero, non solo per modo di dire. Inzaghi non è un sergente, ma questo non significa che non abbia momenti in cui affronta le situazioni di petto. Si diceva che era troppo amico dei calciatori, ma quello che pare un limite è un valore aggiunto e dalla sua parte ci sono i fatti. È anche un innovatore del turnover. Lo ha applicato in maniera scientifica. Un esempio? Stagione 22-23, anno della finale di Istanbul, giocava con due formazioni, una in campionato e una in CL", aggiunge il giornale che parla di un metodo incentrato sul lavoro. Una critica gli viene spesso rivolta: le sostituzioni dopo un'ammonizione. Così la prima squalifica della sua squadra è arrivata a fine marzo.