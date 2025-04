Non solo Lautaro Martinez ha recuperato, ma potrebbe essere in campo dal primo minuto contro il Parma. Questo è quanto arriva, da quanto raccolto da FCINTER1908.IT, dall'allenamento di oggi, a due giorni dalla sfida in programma alle 18 di sabato. L'argentino potrebbe così far coppia con Thuram lì davanti. Il tecnico nerazzurro sta provando a trovare spunti. A centrocampo gli manca Barella per squalifica. Potrebbe non schierare Frattesi dal primo minuto e partire con Calhanoglu da interno di centrocampo insieme ad Asllani e Mkhitaryan.