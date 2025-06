"In Arabia Inzaghi vola oggi a Parigi, dove si trova il presidente dell’Al Hilal, Fahad Bin Nafel, per firmare il contratto biennale da 25 milioni di euro netti a stagione. Di fatto, Simone diventa il tecnico più pagato al mondo, davanti a Pep Guardiola con il Manchester City. Di certo, una bella motivazione per andare a vivere a Riad, al netto della stanchezza accusata alla fine dei quattro anni con l’Inter. L’incontro con i vertici nerazzurri, ieri, è servito per chiudere nel migliore dei modi un rapporto che negli ultimi tempi aveva vissuto momenti difficili: su tutti, la distanza sul tema di una preparazione atletica ritenuta non all’altezza di un grande club", spiega La Gazzetta dello Sport.