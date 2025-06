"L’incontro è stato lunghissimo. È durato tre ore, dalle 14 alle 17. Ed è andato in scena in centro a Milano, tra le mura di un ufficio, lontano da occhi indiscreti e lontano pure dai cronisti che aspettavano sotto la sede del club. Inzaghi è arrivato ed è ripartito con l’auto della società: un altro segnale che sia il pre sia il post incontro è stato sereno. Non è un caso che non sia servito discutere neppure un secondo dell’aspetto economico: si è arrivati subito alla risoluzione consensuale, Inzaghi ha lasciato sul tavolo i 7 milioni di euro dell’ultimo anno di contratto - perché sarebbe scattato automaticamente l’aumento di 500 mila euro rispetto ai 6,5 milioni —, senza pretendere nessuna buonuscita", scrive La Gazzetta dello Sport.

"E senza che l’Inter, dal canto suo, abbia chiesto all’Al Hilal alcun indennizzo per liberare il proprio allenatore. Durante le tre ore Inzaghi e i dirigenti hanno avuto modo di ripercorrere il percorso fatto e anche di toccare in qualche modo il discorso Arabia. Il tecnico ha assicurato che non metterà in difficoltà l’Inter avvicinando i big della rosa, i suoi ormai ex giocatori, con offerte allettanti. C’è stato anche modo di scherzare sul possibile incrocio ai quarti di finale tra Simone e l’Inter al Mondiale per club, se i nerazzurri e l’Al Hilal dovessero superare la prima fase. Sarebbe curioso, per certi versi affascinante, di sicuro stimolante. E l’Inter, per Inzaghi, evidentemente non lo era più", aggiunge Gazzetta.