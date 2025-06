Queste frasi parti del discorso fatto all'Inter, come riporta La Gazzetta dello Sport: «Non ho più le energie per continuare». Così, con queste parole, Simone Inzaghi ha subito fatto capire che il suo futuro sarebbe stato lontano dall’Inter. Davanti a lui il presidente Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin. Solo loro, nessun altro. E anche l’allenatore è arrivato senza il suo procuratore: era un segnale chiaro che non era il tempo di parlare di rinnovo e di far partire una trattativa. «Non posso più andare avanti, sono stanco, penso che il mio ciclo qui sia giunto al termine», ha continuato l’allenatore. Chi lo ascoltava aveva già capito nelle ore precedenti che si sarebbe arrivati alla separazione. Nessuna sorpresa, dunque. Certamente, dopo quelle parole di Inzaghi, nessuno ha ritenuto di insistere: non era il caso, non è mai il caso a fronte di una persona che esprime il desiderio di interrompere il rapporto perché non più motivato.