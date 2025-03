Importante traguardo in vista per il tecnico nerazzurro, che si sta imponendo come uno dei più vincenti della storia interista

Fabio Alampi Redattore 10 marzo 2025 (modifica il 10 marzo 2025 | 08:47)

Vigilia di Champions League per l'Inter che, dopo il successo in rimonta contro il Monza in campionato, affronta il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale. Una sfida particolarmente importante per Simone Inzaghi, come scrive Tuttosport: "Per Simone Inzaghi domani può essere festa doppia: in un colpo solo l'allenatore può tagliare il traguardo delle 200 partite in nerazzurro, brindando alla conquista dei quarti di finale di Champions (dopo lo 0-2 a Rotterdam, la festa è già apparecchiata).

A rendere tutto molto straordinario, i 132 successi ottenuti in 199 partite giocate, con una percentuale di vittorie pari al 66,33%: nessuno nella storia del club - tra gli allenatori con almeno cento panchine all'attivo - ha fatto meglio. Antonio Conte, secondo con 64 in 102, si è fermato al 62.75%, mentre a completare il podio c'è José Mourinho con 67 vittorie in 108 gare (62.03%). A rendere straordinario il dato di Inzaghi il fatto che l'Inter, anche in questa stagione, sia ancora in lotta su tutti i fronti".