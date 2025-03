Sulla fascia dell'Inter , colpita in maniera molto importante da tanti infortuni, potrebbero giocare già domani a Rotterdam dei nomi a sorpresa. Come riferito da Il Giorno, infatti, in allenamento Simone Inzaghi ha provato sulla destra sia Frattesi che Correa:

"Trattandosi di un ruolo particolarmente dispendioso, per la porzione di campo da dover coprire, spesso Inzaghi cambia i suoi esterni poco dopo l’ora di gioco. Li “spreme“ in infinite rincorse, su e giù per il campo, quindi li avvicenda con i pari ruolo. La penuria di alternative ha spinto lo staff tecnico a provare come laterali giocatori che mai hanno svolto certe mansioni".