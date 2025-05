"Ha ragione Inzaghi quando dice che è una follia parlare del suo futuro a una manciata di giorni dalla finale di Champions League, però diventa un obbligo farlo nel momento in cui gli arabi hanno diffuso la notizia e lui non la smentisce. Così se la cava con un credibilissimo «sto bene qui, ho un bellissimo rapporto con tutti, l'unico obiettivo è il bene dell'Inter», cui però subito somma un più inquietante «ci incontreremo dopo la finale e se ci saranno tutti i presupposti andremo avanti come abbiamo sempre fatto». Che non vuole dire che già siamo a fine corsa, ma al tempo stesso conferma che Monaco potrebbe diventare il capolinea della sua avventura in nerazzurro", scrive il Giornale.

"Il guaio è che gli arabi, con l'arroganza dei loro milioni, hanno scagliato questa bomba mediatica nella metà campo nerazzurra, proprio nella settimana più importante dell'anno. Un ostacolo in più, sulla via della finale. E anche un motivo di riflessione in più per Inzaghi, sul prendere o lasciare l'offertona, oltre a quello già scontato del rischio di andare solo per denaro in un Paese senza cultura calcistica (il riferimento a Mancini è sottinteso ma voluto). Il problema per Marotta sorgerebbe nel caso davvero Inzaghi dicesse sì ai sauditi, visto che Allegri forse non è più in grado di liberarsi dalla parola data da settimane ad ADL", aggiunge il quotidiano.