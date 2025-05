Da ieri è partita la preparazione per questa grande partita che può segnare la stagione e non solo

La finale di Champions è sempre più vicina. Sabato l'Inter scenderà in campo a Monaco col Psg, da ieri è partita la preparazione per questa grande partita che può segnare la stagione e non solo.

"Ai suoi, in cerchio prima di cominciare, Inzaghi ha solo ricordato brevemente come questa settimana valga una carriera intera. Combinazioni ad alta velocità, partite a ranghi misti e rigorosamente a due tocchi, altra partitella a metà campo, tutto con intensità massima in campo e con la passione e gli urlacci che il tecnico di solito riversa durante una partita vera. Il Paris Saint Germain è una squadra diabolica che occupa in ampiezza ogni centimetro del campo e, non a caso, Simone ieri ha ripetuto ossessivamente ai suoi esterni di allargarsi il più possibile", sottolinea La Gazzetta dello Sport.