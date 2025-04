Ma c’è dell’altro: per un allenatore che ha fatto le sue fortune con le rotazioni sistematiche non è un bene avere un solo centrocampista in panchina (Frattesi) dato che Zielinski è ko, mentre Asllani è riuscito nell’impresa di farsi squalificare per un’ammonizione presa con il Feyenoord a pratica ampiamente archiviata. Pure in attacco la coperta è corta: non c’è Taremi (pure lui ai box), Correa non è in lista e - soprattutto - l’autono mia di Lautaro è ridotta. Pure qui Inzaghi ha una sola soluzione spendibile e porta ad Arnautovic. Non a caso, per rimpolpare la panchina, sono stati portati a Monaco ben quattro ragazzotti della Primavera: De Pieri, Berenbruch, Zanchetta e Re Cecconi".