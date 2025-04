Biasin: "Intanto ascoltiamo il servizio dell'ottimo Maffreda che nel suo servizio, ottimo devo dire, ha detto almeno un paio di volte, forse tre, ha utilizzato un termine paura. Io non credo che in questo momento i giocatori dell'Inter e i tesserati dell'Inter abbiano paura, credo che siano arrabbiati per una partita che si era messa in un certo modo, cioè 2-0 per l'Inter, tutto sotto controllo. Anche se in realtà anche nel primo tempo Sommer era stato molto molto bravo e poi improvvisamente all'inizio del secondo tempo l'Inter ha perso i suoi riferimenti e ha perso anche due punti. Immancabilmente quando l'Inter non vince una partita, e figuriamoci in questo modo, cominciano tutti a puntare il dito verso chiunque o meglio,verso Inzaghi e verso qualche giocatore. Perché l'Inter ormai è tenuta a vincere tutte le partite, non può esistere un Inter che pareggia una partita, diventa un dramma. Nel caso specifico si parla tantissimo dei cambi e io un po' mi sorprendo perché se ancora adesso non abbiamo capito che questo genere di situazioni sono obbligatorie, se vuoi provare a fare strada ovunque significa che o vogliamo provocare oppure non abbiamo compreso cosa sta succedendo. Io sto puntando il dito, lo vedo lì davanti a me, contro il buon Sandro Sabatini perché io lo seguo tantissimo Sandro e so che lui invece è contrario ai cambi, non bisogna mai farli i cambi"