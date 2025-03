"Inzaghi può srotolare numeri che al Bayern non hanno più in canna: Simone può fare il segno del tre con la mano, per poi correggersi e passare al quattro, tanti quanti i trofei per i quali lui e la sua Inter di acciaio sono in corsa. A Monaco no, l’asso pigliatutto è uscito dal mazzo a dicembre, quando Kane e compagni sono finiti fuori dalla coppa di Germania per mano del Leverkusen. Di numeri, Inzaghi può sfoggiarne parecchi altri anche nel confronto in panchina con il collega Vincent Kompany. L’esperienza del belga in Champions comincia e finisce in questo torneo, 12 partite con 8 successi, un pareggio e 3 sconfitte (tra le quali un 3-0 dal Feyenoord appena eliminato dall’Inter). Il curriculum di Simone si è aperto alla Lazio ma è in nerazzurro che è diventato quello di un allenatore top: sempre oltre la prima fase, una finale giocata due anni fa e due volte nel G8 del continente, come solo il Mago Herrera e Mancini prima di lui all’Inter. Aggiungeteci una squadra che in Europa non perde mai la testa, che subisce il minimo sindacale — 2 reti in 10 gare — e che sfonda a colpi di ThuLa e il quadro è fatto: ja , Inzaghi e la sua Inter fanno paura al Bayern", analizza La Gazzetta dello Sport.