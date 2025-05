"Simone Inzaghi non appartiene alla categoria degli Special One, così ristretta da avere un solo abitante autoproclamatosi tale. Non studia frasi a effetto a uso e consumo dei media, non è un guru, un divo, e neanche un capopopolo pronto a salire sulle barricate. Simone Inzaghi è un tecnico, nient’altro che un tecnico, grande per respiro europeo e risultati da appuntarsi al petto. Allena soltanto, e lo fa alla sua maniera semplice, coinvolgente, a volte imperfetta, ma tremendamente efficace. Poco fumo e tanta carne. Un Normal One, insomma, come lui stesso si definisce, anche perché non ha l’ego o l’estro del suo predecessore in nerazzurro José Mourinho, eppure ciò che ha fatto con la sua Inter ha davvero i caratteri dell’eccezionalità", racconta La Gazzetta dello Sport.