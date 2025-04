Il tecnico dell'Inter Inzaghi è apparso in conferenza stampa, tranquillo, fiducioso e, soprattutto, consapevole dei messi della sua squadra. Umile, ma a testa alta per il percorso fatto. L'Inter stasera si gioca tanto, lo sa Inzaghi, che ha sottolineato quanto di buono fatto fin qui.

"Simone Inzaghi, oggi 50° match in Champions da tecnico. Che poi c’è un mondo più o meno sommerso dentro questo avvicinamento del tecnico. Ci sono almeno un paio di cerchi che si chiudono, se è vero che proprio al Montjuic nel 2000 debuttò in Nazionale, allenatore Dino Zoff. L’altro cerchio, più recente: autunno 2022, un’Inter in difficoltà in campionato trovò la scintilla in Champions eliminando nel girone il Barcellona. A San Siro Simone si inventò Calhanoglu regista, al Camp Nou scrisse una pagina dolcissima, gettando le basi di una squadra poi arrivata in finale a Istanbul. E che adesso, due anni e mezzo dopo, vuole riprovarci", analizza La Gazzetta dello Sport.