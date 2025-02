CorSera – Con il Genoa inizia il ciclo di ferro: sarà Inter contro Inter

Poi le note sulla formazione con out Sommer contro il Genoa (e non solo, perché il rientro è atteso dopo la pausa) e al suo posto Josep Martinez, ex rossoblù. Il rilancio di Correa al posto di Thuram infortunato alla caviglia (rientrerà col Napoli, salterà pure la Coppa Italia). "Il dubbio di Inzaghi sono i tre diffidati: Bastoni, Barella e Mkhitaryan. A rischio Calhanoglu. Uno dei centrocampisti potrebbe riposare pensando al Napoli. Lo scudetto è anche una questione di dettagli. Asllani, Frattesi e Zielinski in preallarme. L’obiettivo immediato è tornare in testa: almeno per una notte", conclude il quotidiano.