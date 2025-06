"Siamo dentro un paradosso: o Simone Inzaghi lascia, o rinnova fino al 2027 con tanto di foto e sorrisi e proclami e baci e abbracci. Ecco il tunnel strettissimo e molto particolare in cui si sono infilati l’Inter e il suo allenatore dopo la disfatta di Monaco. Dal quale in un senso o nell’altro si uscirà entro domani, giorno in cui è fissato il vertice tra il tecnico e i dirigenti nerazzurri. È giusto dire entro domani, perché ogni ora che passa può essere decisiva per il finale della storia. Il feedback del giorno dopo la figuraccia con il Psg segnala la forte tentazione da parte di Inzaghi di mollare l’Inter e firmare il contratto con l’Al Hilal. Un contratto già pronto, che aspetta solo di essere firmato. C’è chi sostiene - ma non ci sono conferme - che il presidente del club arabo fosse presente anche a Monaco per la finale. Di sicuro l’offerta è lì in bella mostra ormai da giorni: 25 milioni di euro netti di ingaggio per un contratto di tre anni", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Ieri mattina Inzaghi e i dirigenti hanno fatto colazione insieme a Monaco, prima di ripartire per Milano. È stata l’occasione per dirsi tutto quel che non è andato la sera prima in campo, ma non certo il momento per parlare del futuro. Chi vive e “frequenta” gli umori di Inzaghi conserva ancora qualche chance che il tecnico decida di restare a Milano. Magari spinto dall’orgoglio per il percorso fatto in questa stagione, quello che ha consentito all’Inter di mettere in cassa circa 200 milioni di euro tra premi Uefa e incassi. Ma in questa storia conta anche la posizione dell’Inter. Che non è cambiata neppure ieri ed è la stessa esposta pubblicamente dal presidente Marotta nella pancia dell’Allianz Arena: se il tecnico vorrà rimanere, nessun problema, anzi avrà anche il prolungamento del contratto. Certo, difficile credere che si giunga a un sostanzioso ritocco dell’ingaggio attuale, ovvero i 6,5 milioni più bonus. Dunque, di fatto l’Inter è in questo momento in attesa, spettatrice della vicenda: la palla ce l’ha Inzaghi. Ed è chiaro che, se decidesse di andar via, il tecnico dovrebbe anche rinunciare all’ultimo anno del contratto in essere: non un passaggio banale, neppure di fronte a un’offerta faraonica come quella proveniente dall’Al Hilal", aggiunge il quotidiano.