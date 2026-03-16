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Italia, Gattuso a San Siro per Pio Esposito: “Fa la differenza in partite delicate”

Italia, Gattuso a San Siro per Pio Esposito: “Fa la differenza in partite delicate” - immagine 1
Il CT a Milano per Inter-Atalanta per visionare da vicino l'attaccante nerazzurro: prova superata del giovane centravanti
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Continua il tour di Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale Italiana, in compagnia del suo vice Gigi Riccio.

Ieri i due erano a Como per vedere all’opera alcuni elementi della Roma, che faranno parte dell’ossatura dell’Italia disegnata per affrontare i playoff Mondiali.

Italia, Gattuso a San Siro per Pio Esposito: “Fa la differenza in partite delicate”- immagine 2
Getty Images

Come riferisce Tuttosport, il CT era a San Siro per visionare da vicino Pio Esposito, che ha superato l’esame:

“Il ct era pure sabato a San Siro dove ha ammirato dal vivo il gol realizzato all’Atalanta da Pio Esposito che ha dimostrato (fatto non scontato) di avere la personalità per riuscire a fare la differenza in partite delicate (agli atti pure negli ultimi tempi il gol segnato alla Juve e quello a Bodo in Champions: niente male per un ragazzo appena ventenne…)”. 

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