Ieri i due erano a Como per vedere all’opera alcuni elementi della Roma, che faranno parte dell’ossatura dell’Italia disegnata per affrontare i playoff Mondiali.

Come riferisce Tuttosport, il CT era a San Siro per visionare da vicino Pio Esposito, che ha superato l’esame:

“Il ct era pure sabato a San Siro dove ha ammirato dal vivo il gol realizzato all’Atalanta da Pio Esposito che ha dimostrato (fatto non scontato) di avere la personalità per riuscire a fare la differenza in partite delicate (agli atti pure negli ultimi tempi il gol segnato alla Juve e quello a Bodo in Champions: niente male per un ragazzo appena ventenne…)”.