Nonostante la sconfitta del Milan ieri sera contro la Lazio, l'Inter mantiene il suo nervosismo per le decisioni di Manganiello e VAR nella gara di sabato contro l'Atalanta. E tra le file nerazzurre, secondo il Corriere della Sera, c'è una forte convinzione.

L’Inter ha maturato la convinzione che il caso Bastoni-Kalulu abbia condizionato gli arbitri . E il silenzio stampa di sabato, oltre a sottolineare il forte disappunto, è servito anche per non lamentarsi pubblicamente di quanto accaduto, anche per non dare ulteriori alibi ai giocatori, alle prese con il primo momento di flessione della stagione.

Con Chivu l’Inter non era mai stata tre partite senza vincere (nel conteggio c’è anche il pareggio in Coppa con il Como) e in generale da quella vittoria all’ultimo tuffo con la Juve in 10, l’Inter ha perso 3 volte (2 volte con il Bodo e il derby), battendo solo Lecce e Genoa", si legge.