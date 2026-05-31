La pista resta aperta: il Ministro Abodi lo definisce “non solo un sogno”, il candidato presidente FIGC Malagò tiene viva l’ipotesi

Alessandro De Felice Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 16:32)

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Il nome di Pep Guardiola continua a stuzzicare la fantasia di chi sta lavorando al futuro della Nazionale.

“Qualcosa di più di una suggestione” la definisce La Gazzetta dello Sport.

“Lo spagnolo ha un profilo che piace non soltanto a Giovanni Malagò, candidato favorito alla presidenza Figc (l’altro, Giancarlo Abete, ha già fatto sapere che preferirebbe un italiano), ma anche a diverse personalità, pure all’interno della Lega Serie A, che nel mondo del pallone hanno voce in capitolo. L’Italia che sarà sta dunque pensando di provarci, nonostante Guardiola abbia già detto di volersi riposare almeno per un po’”.

Le parole del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, lasciano la porta aperta: “Guardiola ct dell’Italia? Bisogna capire se lui vuole permettersi l’Italia. Non è un sogno impossibile, fa parte delle soluzioni possibili”.

Anche Malagò, senza sbilanciarsi, ha lasciato intendere di rivolgersi a Guardiola tra le righe:

“Se la Nazionale ha ancora il fascino per attirare grandi allenatori? Assolutamente sì, altrimenti non mi sarei messo in gioco. Poi bisogna saper motivare le persone, a reputazione e la credibilità possono fare la differenza”.

Qualche spiraglio c’è ma la trattativa non è semplice.

“La speranza di chi sta pensando (anche) al suo nome è che per uno come lui, abituato a mangiare il campo ogni giorno dell’anno, a vivere il lavoro come una missione quotidiana, il passaggio a selezionatore sia in qualche modo un compromesso tra la necessità di rifiatare e l’amore per quel rettangolo verde. Qualche margine di apertura c’è stato”.

Intanto si continua a lavorare alle alternative.

“Rispetto a qualche tempo fa le quotazioni di Conte sono leggermente in calo, ma l’ex tecnico del Napoli è comunque un nome forte. Sarebbe un ritorno, esattamente come quello di Roberto Mancini che però si porta dietro il peso di quella rottura mal gestita”.