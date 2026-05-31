Sono giorni delicati in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League e l'azzaremento dei vertici del club, dall'allenatore all'ad. Il Corriere della Sera questa mattina fa il quadro della situazione con il casting per il tecnico ancora in atto. Si era parlato di Iraola che però ha detto no: adesso è in pole per la panchina del Liverpool che ieri ha esonerato Arne Slot .

Ibrahimovic e il dubbio Rangnick

Proprio lui è tra i nomi per la panchina rossonera. Ha vinto il campionato in Belgio e poi la Premier League e chiede 8 mln, troppi per le casse del Milan. Ma potrebbe comunque arrivare insieme al d Ramon Planes che è gestito da Rafaela Pimenta, gruppo Raiola, legatissimo a Ibra. L'ex attaccante, che ha avuto pieni poteri da Cardinale per formare la nuova squadra dirigenziale che guiderà il Milan, non è convinto dell'ipotesi Rangnick come dt: ha fatto a Cardinale una marea di richieste e vorrebbe incidere su tutte le decisioni, allenatore e ds compreso. Ibra vuole decidere di più. Tra i candidati alla panchina sono spuntati però anche il nome di Glasner, che ha appena vinto la Conference League con il Crystal Palace, e il nome di Jaissle (Al-Ahli) suggeriti proprio dal ct dell'Austria Rangnick.